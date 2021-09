Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cambriolage, transfert… Le message fort de cette recrue estivale !

Publié le 20 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Arrivé cet été en provenance de Santos, Luan Peres juge son intégration qui n'a pas été facilitée par un cambriolage quelques temps après son arrivée.

Parmi les 12 recrues de l'OM, Luan Peres fait parties de ceux qui se sont le mieux intégrés. En effet, le défenseur brésilien, que Jorge Sampaoli avait connu à Santos, s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans le onze de départ de l'OM et réalise un excellent début de saison toutefois gâché par un cambriolage de sa maison. A l'occasion de son passage devant les médias, Luan Peres a ainsi jugé son intégration à Marseille.

Luan Peres juge son intégration