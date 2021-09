Foot - Mercato

Mercato : Un énorme ultimatum lancé à Cristiano Ronaldo ?

Publié le 19 septembre 2021 à 23h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, la Juventus serait tombée d'accord avec Jorge Mendes pour que le transfert de Cristiano Ronaldo soit bouclé avant le 15 aout. Alors que le délai est passé, CR7 a tout de même réussi à quitter la Juventus en fin de mercato.

Alors que les résultats de la Juventus ne lui convenaient pas, Cristiano Ronaldo a décidé de plier bagages et de changer de club. Sachant que son nom a été lié au PSG et à Manchester City, entre autres, CR7 a finalement fait son retour à Manchester United à la fin du mois d'aout. Et pourtant, la Juventus lui aurait lancé un ultimatum pour qu'il ne parte pas après le 15 aout.

Cristiano Ronaldo ne devait pas quitter la Juventus après le 15 aout