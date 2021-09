Foot - Mercato

Mercato : Raphaël Varane raconte l'arrivée de Cristiano Ronaldo !

Publié le 19 septembre 2021 à 22h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus pour faire son retour à Manchester United. Egalement arrivé cet été chez les Red Devils, Raphaël Varane s'est enflammé pour la signature de CR7 et a raconté son arrivée dans le vestiaire mancunien.

Pour renforcer son effectif cet été, Manchester United a frappé très fort avec les arrivées de Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane, entre autres. Lors d'un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche matin, le Français s'est totalement enflammé pour la signature de CR7 chez les Red Devils . « Cristiano Ronaldo ? C’est un immense pro. Il a marqué toute sa carrière et il le fera tant qu’il jouera au foot. C’est mieux de l’avoir avec nous que contre soit » , a confié Raphaël Varane. Interrogé dans la foulée dans le Canal Football Club , l'ancien défenseur du Real Madrid en a rajouté une couche sur le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United et a raconté son arrivée dans le vestiaire d'Ole Gunnar Solskjaer.

«On connaît l’aura qu’il a et c’était des regards un peu d’interrogation : "comment il est…"»