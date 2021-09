Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Varane s’enflamme pour le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 19 septembre 2021 à 14h10 par T.M.

Coéquipiers au Real Madrid, Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo se sont retrouvés cet été à Manchester United. Et forcément, le Français est heureux.

A 35 ans, Cristiano Ronaldo a décidé de relever un nouveau défi dans sa carrière. A un an du terme de son contrat à la Juventus, le Portugais souhaitait s’en aller. Et alors que les pistes étaient nombreuses, le quintuple Ballon d’Or a finalement fait son grand retour à Manchester United, là où il a explosé au plus haut niveau. Cristiano Ronaldo retrouve donc un club qu’il a bien connu et des joueurs avec qui il a joué par le passé. C’est notamment le cas de Raphaël Varane, son ancien coéquipier au Real Madrid, qui a lui aussi rejoint Manchester United durant l’intersaison.

« C’est mieux de l’avoir avec nous que contre soit »