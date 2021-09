Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo véritablement menacé pour Donnarumma ?

Publié le 19 septembre 2021 à 20h15 par A.C.

Arrivé au Paris Saint-Germain cet été à la fin de son contrat avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma aurait pu rester en Serie A en choisissant la Juventus.

En Italie, on ne comprend toujours pas comment la Juventus a pu laisser s’échapper le meilleur gardien italien. Après Dino Zoff et Gianluigi Buffon, les Bianconeri semblaient destinés à recruter Gianluigi Donnarumma, dont le contrat avec l’AC Milan s’est terminé le 30 juin dernier. D’ailleurs, Mino Raiola a laissé entendre qu’à Turin on regretterait d’avoir laissé filer Donnarumma vers le Paris Saint-Germain. « Était-il proche de la Juventus ? Je pense que la Juventus a encore un grand regret de ne pas l'avoir pris. Et pas seulement la Juventus » a déclaré l’agent du gardien de but, lors d’un récent entretien accordé à Rai Sport . Pourtant, Donnarumma ne semble pas avoir été si proche que ça de rejoindre la Juventus...

Donnarumma beaucoup trop cher pour la Juventus