Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une fenêtre de tir se précise pour ce dossier XXL !

Publié le 19 septembre 2021 à 17h00 par A.C.

Le FC Barcelone n’a pas oublié Matthijs de Ligt, qui avait choisi de quitter l’Ajax en 2019 pour poser ses valises à Turin plutôt qu’en Catalogne.

Certains aux Pays-Bas ne comprennent toujours pas comment Matthijs de Ligt a pu refuser de suivre Frenkie de Jong au FC Barcelone. Le défenseur était l’une des grandes priorités du club catalan, qui a toujours eu un lien particulier avec l’Ajax Amsterdam et le football néerlandais. Toutefois, tout n’est pas perdu ! Comme à son habitude, Mino Raiola a mis le feu aux poudres et lors d’un récent entretien accordé à Rai Sport , il a clairement prévenu la Juventus que De Ligt pourrait partir dans seulement quelques mois. « Il a un contrat avec la Juventus, mais attention car il pourrait aussi quitter le club à la fin de la saison » a déclaré Raiola, qui aura d’autres gros dossier à gérer lors de l’été 2022, comme avec Paul Pogba.

De Ligt peut partir de la Juventus... mais pas cet été