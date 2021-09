Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone prépare un coup XXL avec Paul Pogba !

Publié le 20 septembre 2021 à 10h15 par B.C.

Alors que le PSG serait toujours attentif à la situation de Paul Pogba, le FC Barcelone est également en course pour accueillir le milieu de Manchester United.

Si le PSG a frappé fort lors du dernier mercato estival, avec notamment les arrivées de Lionel Messi et Sergio Ramos, une autre star était attendue dans la capitale. En effet, il a été question durant de longues semaines d’une possible arrivée de Paul Pogba, engagé avec Manchester United jusqu’en juin 2022. Une situation contractuelle qui arrangeait alors les affaires de Leonardo, mais ce dernier a finalement laissé ce dossier de côté. Il faut dire que le PSG pourrait réaliser un énorme coup en accueillant Paul Pogba sans débourser d’indemnité de transfert, mais la concurrence s’annonce grande dans ce dossier. Alors que Manchester United espère prolonger son joueur, la Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient également dans le coup.

Pogba dans le viseur du Barça