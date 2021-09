Mercato

Mercato : La grosse anecdote de Varane sur l'arrivée de Cristiano Ronaldo !

Publié le 20 septembre 2021 à 7h30 par La rédaction

Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus Turin pour Manchester United cet été. Alors qu'il a également rejoint les Red Devils cet été, Raphaël Varane a raconté une belle anecdote sur l'arrivée de CR7.

C’était une surprise pour tous les supporters mancuniens. Après avoir joué de nombreuses saisons au Real Madrid et à la Juventus Turin, le quintuple Ballon d’Or a décidé de retourner à Manchester United. Egalement transféré chez les Red Devils cet été, Raphael Varane a commenté le transfert de Cristiano Ronaldo à Téléfoot. « Cristiano Ronaldo ? C’est un immense pro. Il a marqué toute sa carrière et il le fera tant qu’il jouera au foot. C’est mieux de l’avoir avec nous que contre soit », a confié Raphaël Varane ce dimanche matin, avant d'en rajouter une couche dans la soirée.

«C’était juste une petite blague pour dire qu’on fait attention à ce qu’on mange»