Mercato - Real Madrid : Les grosses révélations de Varane sur les dessous de son départ !

Publié le 20 septembre 2021 à 0h30 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Manchester United est parvenu à arracher Raphaël Varane au Real Madrid. Alors qu'il aurait pu rejoindre les Red Devils plus tôt, le Français a révélé les dessous de son transfert.

Après avoir rendu de précieux services au Real Madrid, Raphaël Varane s'est engagé en faveur de Manchester United cet été. Un transfert qui aurait pu aboutir bien plus tôt, puisque les Red Devils sont sur les traces du Français depuis de longues saisons. Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club , Raphaël Varane a raconté les coulisses de son transfert à Manchester United.

«C’est vrai que cela fait plusieurs années qu’il y a un intérêt de United»