Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique était prêt à faire une énorme folie !

Publié le 20 septembre 2021 à 4h45 par T.M.

Prédécesseur de Leonardo au PSG, Antero Henrique aurait pu boucler l’arrivée d’un grand nom pour une somme folle.

Pour attirer certains des plus grands noms du football mondial, le PSG n’a pas hésité à mettre la main à la poche et à affoler les compteurs. Cela a notamment été le cas en 2017 avec les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé pour plus de 400M€. Une folie dépensière énorme qui aurait pu amener d’autres stars au PSG, à commencer par Jérôme Boateng. A l’été 2018, l’Allemand, alors au Bayern Munich, était proche du club de la capitale, où Antero Henrique était visiblement prêt à tout pour lui.

40M€ pour Boateng ?