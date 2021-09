Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie est libre pour… Paul Pogba !

Publié le 20 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG chercherait à tenter sa chance avec Paul Pogba, la Juventus ne serait finalement pas un obstacle.

Tout au long du mercato estival, et même après la venue surprise de Lionel Messi, il a été question d’une potentielle arrivée de Paul Pogba au PSG. Finalement, le club parisien semblerait vouloir attendre l’expiration de son contrat à Manchester United qui interviendra en juin prochain. À moins que les Red Devils ne parviennent à un accord avec le clan Pogba pour une prolongation. C’est une option que son agent Mino Raiola a évoqué vendredi à Rai Sport , au même titre qu’un retour à la Juventus. Cependant, la Vieille Dame serait hors course pour cette piste à 0€ du PSG.

« Nous voulons une équipe compétitive avec un projet différent avec de jeunes joueurs qui vont changer l’équipe »