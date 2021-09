Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme bataille est engagée pour Paul Pogba !

19 septembre 2021

Alors que le PSG a coché le nom de Paul Pogba pour se renforcer dans l’entrejeu, d’autres cadors européens ont également l’intention de se positionner sur le Français.

À moins d’un an de la fin de son contrat, Paul Pogba n’est pas encore fixé sur son avenir. Alors qu’un départ de Manchester United semblait inéluctable, l’international français a retrouvé le sourire chez les Red Devils , notamment grâce au recrutement XXL réalisé cet été, avec les arrivées de Cristiano Ronaldo ou encore Raphaël Varane. Pogba n’exclut donc pas de prolonger son bail, même si d’autres options s’offrent à lui. Déjà intéressé cet été, le PSG est toujours en course dans ce dossier, mais Leonardo va devoir batailler pour parvenir à ses fins.

