Mercato - ASSE : Nouvelle réunion au sommet pour la vente du club !

Publié le 20 septembre 2021 à 11h10 par La rédaction

Alors que les dirigeants stéphanois ont ouvert la porte à une vente du club, les choses pourraient s’accélérer mardi puisqu’une réunion est prévue avec le cabinet d’audit et de conseil KMPG.

L’AS Saint-Étienne se trouve dans une situation d’urgence sur le plan sportif et extra-sportif. Sur le terrain, les Verts n’ont pas encore remporté de match après 5 journées de championnat. En interne, la vente du club est plus que jamais d’actualité. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont été approchés pour différents types de projets mais l’un d’entre eux pourrait se détacher.

Un ou plusieurs dossiers de reprise choisis après cette réunion