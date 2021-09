Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta peut ratrapper l'échec de Bartomeu... avec De Ligt !

Publié le 19 septembre 2021 à 17h30 par A.C.

Approché par le FC Barcelone en 2019, Matthijs de Ligt pourrait redevenir une cible concrète pour Joan Laporta... qui devra pourtant s’armer de patience !

Capitaine emblématique de l’Ajax Amsterdam 2019, Matthijs de Ligt entame sa troisième saison en Serie A sous les couleurs de la Juventus, sa première sous les ordres de Massimiliano Allegri. Une saison cruciale, puisqu’en Italie on commence à se poser quelques questions à son sujet. Golden Boy 2018, le Néerlandais devait devenir la nouvelle référence en défense et apprendre aux côtés de deux maîtres comme Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini. Or, les médias italiens estiment qu’il est plutôt en train de stagner et peut-être même régresser, puisqu’il a perdu sa place de titulaire en sélection et pourrait même la perdre à la Juventus ! Son agent Mino Raiola ne pouvait donc pas mieux choisir son moment pour lâcher une de ses déclarations fracassantes. « Il a un contrat avec la Juventus, mais attention car il pourrait aussi quitter le club à la fin de la saison » a expliqué l’Italo-néerlandais, lors d’un récent entretien accordé à Rai Sport . Forcément, cela a suffi pour qu’en Italie comme en Espagne on s’emballe autour de l’avenir de Matthijs de Ligt.

Cet été, ce sera 150M€ pour De Ligt

Il ne faut en effet pas oublier que le FC Barcelone a toujours en travers de la gorge l’échec de 2019, lorsque Matthijs de Ligt décida de signer pour la Juventus plutôt que de suivre son coéquipier Frenkie de Jong. Les mots de Mino Raiola ont donc dû réveiller les anciennes velléités barcelonaises... qui pourraient toutefois être vite douchées. D’après les informations de Tuttosport , le contrat du défenseur de 22 ans inclurait une clause de départ qui s’activera automatiquement à partir de juin 2022 et qui pourrait donc faciliter son départ. Le montant de cette clause est toutefois de 150M€, soit potentiellement le montant le plus élevé de l’histoire pour un défenseur central. Le FC Barcelone, dont les caisses sont dans un état catastrophique, sera-t-il capable de formuler une telle offre ?

