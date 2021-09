Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de Luis Suarez sur le départ de Lionel Messi !

Publié le 20 septembre 2021 à 20h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi n'a pas pu prolonger avec le FC Barcelone car le club n'avait pas les épaules suffisamment solides sur le plan financier. Avant le coup d'envoi de Barça-Grenade ce lundi soir, Luis Suarez s'est prononcé sur le départ de La Pulga vers le PSG.

Alors que son contrat est arrivé à terme le 1er juillet, Lionel Messi a négocié avec le Barça pendant de longues semaines pour prolonger, et ce, malgré son statut de joueur libre. Sachant que le FC Barcelone n'avait plus les moyens de la prolonger, La Pulga a finalement fait ses valises pour s'envoler vers Paris et signer au PSG. Avant d'affronter le Barça ce lundi soir au Camp Nou, Luis Suarez (Grenade) s'est livré sur le départ de Lionel Messi.

«Ils perdent le meilleur joueur du monde, un joueur très important pour eux»