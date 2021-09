Foot - PSG

PSG - Polémique : Pochettino a joué la prudence avec Messi !

Publié le 20 septembre 2021 à 18h30 par A.C.

Le changement de Lionel Messi à la 76e minute du match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais (2-1), fait couler beaucoup d’encre ce lundi.

On ne parle que de ça. Tout comme son grand rival Cristiano Ronaldo, Lionel Messi est le genre de joueur dont chaque geste est épié et décortiqué par la presse du monde entier. Ainsi, lorsqu’il a fait la moue devant Mauricio Pochettino en sortant du terrain ce dimanche à un quart d’heure de la fin du match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, il n’a pas fallu attendre longtemps pour que cela créé la polémique. Lors de la conférence de presse d’après-match, Mauricio Pochettino a essayé tant bien que mal de l’étouffer, mais cette polémique a pris de l’ampleur ce lundi, surtout du côté de l’Espagne ! Mundo Deportivo et SPORT sont en effet tombés sur le coach du PSG, alors que MARCA n’a pas manqué de souligner « la colère » de Messi lors de son retour aux vestiaires. AS a de son côté estimé que le choix de Pochettino de se priver du « meilleur joueur » du PSG pour la fin de la rencontre n’était pas le bon.

Les genoux de Messi ont inquiété le banc du PSG