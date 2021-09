Foot - PSG

PSG - Malaise : Un énorme coup dur à venir pour Pochettino avec Messi ?

Publié le 20 septembre 2021 à 17h45 par H.G.

Alors qu’il est sorti ce dimanche soir en cours de rencontre contre l’OL, Lionel Messi pourrait bel et bien avoir été touché au cours de cette rencontre.

La première de Lionel Messi au Parc des Princes en tant que joueur du PSG a quelque peu tourné au vinaigre ce dimanche contre l’OL (2-1). L’international argentin n’a pas été mauvais sur le pré, bien qu’il ait manqué de réussite, là n’est pas le problème. Non, Mauricio Pochettino a effectivement décidé de le sortir en cours de rencontre, un fait rare quand il s’agit de celui qu’on surnomme La Pulga et qui n’a pas manqué de faire réagir certains observateurs. Seulement voilà, il se pourrait bien que l’entraîneur du PSG ait surtout voulu protéger un Lionel Messi touché physiquement.

Lionel Messi est resté aux soins ce lundi