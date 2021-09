Foot - PSG

PSG - Polémique : Les dessous du malaise entre Pochettino et Messi...

Publié le 20 septembre 2021 à 17h15 par A.C.

Le changement de Lionel Messi lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais lors de la 6e journée de Ligue 1 (2-1), alimente les débats ce lundi.

On a assisté à un match intense et disputé ce dimanche au Parc des Princes, pourtant la prestation du Paris Saint-Germain et de l’Olympique Lyonnais semble intéresser peu de monde. Tous les yeux sont en effet tournés vers ce qu'on peut qualifier de véritable évènement de la soirée, avec le changement de Lionel Messi à la 76e minute de jeu. La star argentine a clairement exprimé son incompréhension lorsqu’il a croisé Mauricio Pochettino sur le bord du terrain et en France comme à l’étranger on parle déjà du premier « incident Messi » de l’histoire du PSG.

Une incompréhension entre Messi et Pochettino ?