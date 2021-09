Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Pochettino a un sauveur inattendu !

Publié le 20 septembre 2021 à 14h30 par G.d.S.S.

Alors que l’on pouvait s’attendre à ce que les stars offensives du PSG telles que Neymar, Lionel Messi ou Kylian Mbappé portent le club en ce début de saison, c’est finalement un profil inattendu qui arrive à tirer son épingle du jeu en la personne de… Ander Herrera !

Avec le recrutement pour le moins XXL qui a été réalisé par le PSG en cet été 2021, marqué notamment par l’arrivée en fanfare de Lionel Messi, le club de la capitale paraît mieux armé que jamais pour remporter la Ligue des Champions mais également retrouver les sommets de la Ligue 1, gagnée à la surprise générale par le LOSC l’an passé. Pour se faire, Mauricio Pochettino peut notamment compter sur une belle armada offensive emmenée donc par Lionel Messi, mais également Neymar, Kylian Mbappé ou encore Angel Di Maria. Mais en ce moment, c’est un autre profil qui brille au PSG et enchaine les performances de tout premier choix.

Ander Herrera, le sauveur inattendu…

Longtemps annoncé sur le départ durant le mercato estival, Ander Herrera est finalement resté au PSG, et le milieu de terrain espagnol est l’homme en forme du moment dans la capitale. Déjà auteur de 3 buts et 2 passes décisives en Ligue 1, il a également inscrit l’unique but parisien mercredi dernier en Ligue des Champions face au FC Bruges (1-1), et se montre redoutable d’efficacité depuis la rentrée. Dimanche soir, pour la réception de l’OL, Herrera a encore rendu une copie très propre, autant dans l’animation offensive qu’à la récupération du ballon, ce qui lui a notamment valu la note de 7 dans les colonnes de L’Equipe . En l’absence de Marco Verratti, l’ancien joueur de Manchester United est donc en train de tirer son épingle du jeu en ce début de saison, et endosse un statut de pilier pour le moins inattendu au PSG.

Une relation spéciale avec Pochettino…