PSG - Malaise : Le clan Mbappé pousse un gros coup de gueule et lâche ses vérités !

Publié le 20 septembre 2021 à 12h45 par B.C.

Alors qu’un journaliste du Figaro a assuré dans un livre que la mère de Kylian Mbappé avait tenu des réunions secrètes avec certains médias durant l’Euro, celle-ci a fermement démenti ces accusations.

Si l’été de Kylian Mbappé a été secoué par les rumeurs de départ au Real Madrid, l’attaquant du PSG a également vécu un Euro agité avec l’équipe de France. Les critiques se sont abattues sur lui, notamment après son pénalty raté face à la Suisse, et plusieurs révélations sont venues effriter son image. Baptiste Desprez, journaliste au Figaro , a ainsi expliqué dans son livre Du Mondial à l’Euro, L’histoire secrète d’un rendez-vous raté que l’attitude de Kylian Mbappé avait parfois agacé en interne et que ses parents avaient « tenu salon avec différents journalistes » entre les matches des Bleus « pour évoquer les coulisses de la sélection » et « la situation » de l’attaquant bondynois en interne. Fayza Lamira, mère de Kylian Mbappé, est directement visée dans l’ouvrage de Baptiste Desprez, incitant celle-ci à sortir du silence.

« Je ne me ferai jamais à la malhonnêteté ni à la malveillance »

Sur Twitter , la mère de Kylian Mbappé a fermement démenti les révélations parues dans le livre Du Mondial à l’Euro, L’histoire secrète d’un rendez-vous . « Maintenant que je suis dans le « milieu » depuis quelque temps, je crois connaître un peu les codes et les règles. Mais je ne me ferai jamais à la malhonnêteté ni à la malveillance. Prétendre que j’aurais organisé des réunions secrètes avec des journalistes à des fins plus ou moins complotistes est un non-sens total. Parce que je sais que si je veux garder un secret, j’évite de le partager avec des professionnels des médias. S’il y a bien eu quelques réunions informelles avec certains journalistes, il s’agissait juste de prises de contact classiques de courtoisie, rien de plus. Si cet extrait mensonger et grossier réussissait malgré tout à tromper son monde, puisse l’auteur accepter l’idée de reverser une partie de ses gains à la Fondation Premier de Cordée dont Kylian est l’un des parrains », a expliqué la mère de Kylian Mbappé.