PSG - Polémique : L'incroyable réaction du banc après la sortie de Lionel Messi !

Publié le 20 septembre 2021 à 9h15 par B.C.

Sorti en cours de match face à l’OL (2-1) ce dimanche, Lionel Messi n’a pas vraiment compris la décision de Mauricio Pochettino, et il n’est pas le seul.

Pour sa première au Parc des Princes avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi n’a pas trouvé le chemin des filets lors du choc de la 6e journée face à l’Olympique Lyonnais (2-1), même si l’Argentin s’est montré dangereux à plusieurs reprises, notamment sur coup franc. Mais ce n’est pas sa prestation qui fait aujourd’hui parler. Sorti à la 76e minute de jeu, Lionel Messi a clairement affiché son incompréhension au moment de quitter la pelouse après ce choix fort de Mauricio Pochettino, de quoi faire naître une première petite polémique, d’autant que l’ancien attaquant du FC Barcelone n’a pas été le seul étonné.

Paredes et Rafinha n’ont pas compris non plus

Surpris, et sûrement déçu, Lionel Messi a ainsi rejoint le banc de touche à un quart d’heure de la fin. Dans des images captées par la télévision, on remarque d’ailleurs que certains remplaçants ont également eu du mal à comprendre la décision de Mauricio Pochettino, c’est notamment le cas de Leandro Paredes et Rafinha. Les deux hommes se sont étonnés de la sortie de Lionel Messi comme l’illustre par exemple la réaction de Paredes, bras écarté pour afficher sa position, pendant que Lionel Messi avait le regard ailleurs. De son côté, l’entraîneur du PSG a rapidement voulu dédramatiser la situation : « Je pense que tout le monde sait qu’on a beaucoup de très bons joueurs, avec un effectif de 35 personnes. On doit faire des choix, dans le groupe puis dans le match, en pensant au meilleur pour l’équipe et pour chaque joueur. (…) Je lui ai demandé comment il allait, il m'a dit qu'il allait bien, sans problème. »