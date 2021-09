Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino explique son choix fort avec Messi !

Publié le 19 septembre 2021 à 23h45 par A.C.

Mauricio Pochettino s’est exprimé au sujet de son choix de sortir Lionel Messi en cours de match, lors du choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais (2-1).

C’était un match de football disputé et très intense qu’ont livré le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais ce dimanche. Pourtant, un seul évènement semble retenir l’attention. Après le penalty de Neymar, qui a permis aux Parisiens de revenir au score, Mauricio Pochettino a décidé de sortir Lionel Messi pour faire entre Achraf Hakimi. Une décision étonnante, alors que la star argentine faisait ses premiers pas au Parc des Princes sous le maillot du PSG.

« Parfois les décisions sont positives ou non, mais c’est pour ça qu’on est entraineur, pour prendre des décisions »