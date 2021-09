Foot - PSG

PSG - Malaise : Les proches de Mbappé montent au créneau face aux citriques !

Publié le 19 septembre 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que Kylian Mbappé fait l’objet de nombreuses critiques depuis maintenant plusieurs semaines, il peut néanmoins compter sur le soutien de plusieurs personnes dans cette période délicate.

Depuis cet été, Kylian Mbappé ne vit pas une période facile dans sa jeune carrière. Et pour cause, après son Euro manqué avec l’Equipe de France, son penalty manqué face à la Suisse ayant conduit à l’élimination des Bleus, l’attaquant de 22 ans a vu son avenir faire l’objet d’un feuilleton. Il souhaitait effectivement quitter le PSG à moins d’un an du terme de son contrat pour aller au Real Madrid, mais le club parisien l’a finalement retenu contre sa volonté. Par la suite, le Français s’est blessé à deux reprises : une fois au mollet avec la sélection, et ce mercredi contre le Club Brugge au gros orteil du pied gauche. Fort heureusement, il s’agit de blessures sans gravité, preuve en est pour la seconde cité que Kylian Mbappé fait bien partie du groupe qui affrontera Lyon ce dimanche soir au Parc des Princes en Ligue 1. Néanmoins, cela l’a freiné dans sa montée en puissance en ce début de saison, et ce d’autant plus que des supporters du PSG et des observateurs critiquent son attitude depuis le feuilleton de son avenir.

« On brûle facilement ce qu’on a adoré »