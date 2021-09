Foot - PSG

PSG - Polémique : Messi, Mbappé… L’énorme sortie de Daniel Riolo sur le choix de Pochettino !

Publié le 20 septembre 2021 à 16h10 par B.C.

Alors que la décision de Mauricio Pochettino concernant la sortie de Lionel Messi en cours de partie face à l’OL fait énormément parler ce lundi, le journaliste Daniel Riolo estime que l’Argentin a fait le bon choix.

Ce dimanche face à l’OL (2-1), Lionel Messi a clairement affiché son incompréhension au moment de quitter la pelouse du Parc des Princes. Alors que le PSG était encore tenu en échec par l’équipe de Peter Bosz, Mauricio Pochettino a pris la décision à la 76e minute de jeu de remplacer l’international argentin par Achraf Hakimi. Finalement, le PSG a remporté ce choc de la 6e journée dans les dernières secondes grâce à un but de Mauro Icardi, sur une passe décisive de Kylian Mbappé. Dans sa chronique publié sur le site de RMC , Daniel Riolo approuve la décision de Pochettino concernant Messi, ajoutant que Mbappé est l’unique élément indispensable à cette équipe.

« Sortir Messi peut sembler fou, mais c’était juste »