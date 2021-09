Foot - PSG

PSG - Polémique : Voilà ce qui confirme le premier malaise avec Lionel Messi…

Publié le 20 septembre 2021 à 9h45 par G.d.S.S.

Alors que la réaction de Lionel Messi à sa sortie du match face à l’OL dimanche soir semble traduire d’un malaise avec Mauricio Pochettino, un autre élément vient confirmer l’hypothèse d’une polémique naissante pour la nouvelle star du PSG.

« Parfois les décisions sont positives ou non, mais c’est pour ça qu’on est entraineur, pour prendre des décisions. Ça peut plaire ou non (…) La réaction de Messi ? Je lui ai seulement demandé comment il allait, il m'a répondu “très bien, aucun problème” et c’est tout. C’était ça la conversation qu’on a eue près du banc », indiquait Mauricio Pochettino dimanche soir en conférence de presse après la rencontre entre le PSG et l’OL (2-1), assurant donc qu’il n’y avait aucun malaise avec Lionel Messi au moment de sa sortie en jeu à la 75e minute. Pourtant, à son visage, l’attaquant argentin du PSG avait l’air quelque peu surpris et agacé, et l’après-match semble plutôt confirmer cette version.

Messi n’a pas participé à la fête…

Comme en témoignent les images de liesse d’après-match sur lesquelles on voit les joueurs du PSG fêter cette victoire in-extremis avec les supporters, Lionel Messi n’a pas pris part à cette célébration. L’ancien Barcelonais, qui s’est d’ailleurs contenté de maigres applaudissements sur le buteur libérateur de Mauro Icardi à la dernière minute, a immédiatement regagné les vestiaires au coup de sifflet final pendant que Neymar, Kimpembe et consort allaient faire la fête avec les supporters du PSG. Le malaise semble donc palpable pour Messi…