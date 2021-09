Foot - PSG

PSG - Clash : Pochettino et Al-Khelaïfi se font fracasser sur Twitter !

Publié le 20 septembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que la communication de Mauricio Pochettino au PSG semble ennuyer certains observateurs, Daniel Riolo et Pierre Ménès se sont lâchés sur l’entraîneur argentin en ciblant aussi indirectement son président, Nasser Al-Khelaïfi.

S’il alterne le bon et le moins bon sur le plan sportif depuis sa nomination sur le banc du PSG en janvier dernier, Mauricio Pochettino peine également à faire l’unanimité dans sa communication. Et parmi les consultants les plus réputés de l’Hexagone, Pierre Ménès et Daniel Riolo semblent arriver à saturation avec l’entraîneur du PSG, puisque les deux hommes ont eu un vif échange à ce sujet via Twitter , chargeant au passage les hautes instances du club et Nasser Al-Khelaïfi, sans le nommer.

Ménès et Riolo se lâchent sur Pochettino

« Les conférences de presse de Pochettino sont de plus en plus vides… on a beaucoup fustigé certains coachs français à ce sujet, mais là on n’est pas loin du néant », a d’abord lâché Riolo, qui a suscité un commentaire de Pierre Ménès : « En même temps, c’est à l’image de son attitude et de son coaching ». Pochettino en prend donc pour son grande, mais Riolo a ensuite chargé la direction du PSG : « Et c’est de la faute d’un club qui flingue tous les coaches … », a-t-il lâché, en pointant du doigt Nasser Al-Khelaïfi. Ambiance !

