Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino rassuré pour Mbappé ?

Publié le 18 septembre 2021 à 19h45 par A.C.

Blessé et sorti avant l’heure de jeu face au FC Bruges en Ligue des Champions (1-1), Kylian Mbappé pourrait bien être présent pour le choc de la 6e journée de Ligue 1, entre le PSG et l’OL.

C’est un début de saison délicat qu’est en train de vivre Kylian Mbappé. Déjà gêné par une blessure au mollet lors d’un rassemblent avec l’équipe de France, la star du Paris Saint-Germain a rechuté tout récemment, lors de la première journée de Ligue des champions face au FC Bruges. Sorti après une cinquantaine de minutes et remplacé par Mauro Icardi, il a été touché à un orteil du pied gauche et le flou entoure sa présence contre l’Olympique Lyonnais, ce dimanche. « Kylian Mbappé s'est entraîné avec le groupe ce matin » a confié Mauricio Pochettino ce samedi, lors de la conférence de presse d’avant-match. « On verra comment il est demain matin pour voir s'il fait partie du groupe ».

Mbappé dans le groupe contre l’OL !