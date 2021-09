Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino annonce la couleur pour Mbappé !

Publié le 18 septembre 2021 à 14h15 par H.G. mis à jour le 18 septembre 2021 à 14h17

Alors que Kylian Mbappé est touché au pied gauche, Mauricio Pochettino a expliqué qu’aucune décision définitive n’a encore été prise quant à sa présence contre Lyon ce dimanche.

Kylian Mbappé est sujet aux blessures en ce début de saison. En effet, après une gêne au mollet qui l’a contraint à quitter précipitamment le dernier rassemblement de l’Equipe de France, le voilà maintenant touché au gros orteil du pied gauche. Cette blessure est intervenue à la suite d’un choc contre le Club Brugge en Ligue des champions ce mercredi. Ainsi, sa présence dans le groupe du PSG contre Lyon ce dimanche est incertaine pour l’heure.

Décision dans les prochaines heures pour Lyon