Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Miralem Pjanic déjà scellé ?

Publié le 12 septembre 2021 à 23h10 par La rédaction

Prêté cette saison au Besiktas, Miralem Pjanic semble ne plus avoir aucun avenir au Barça. En effet, Joan Laporta serait déjà en quête de son remplaçant pour du long terme.

Entre Miralem Pjanic et le FC Barcelone, le divorce semble être confirmé. Peu après son départ en prêt vers la Turquie, le Bosniaque a tenu des propos très durs envers son entraîneur en Catalogne, Ronald Koeman : « Si on m’a manqué de respect ? Oui, l’entraîneur (…) Le coach n’est jamais venu me parler un peu de ce qu’il pensait de moi, de la saison, de parler tout simplement. » Il semble donc qu’il y ait peu de chances de revoir Pjanic au Barça, du moins tant que Koeman en sera à la tête…

Le Barça cherche déjà le successeur de Pjanic