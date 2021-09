Foot - PSG

PSG - Polémique : La presse espagnole s'enflamme pour le malaise entre Messi et Pochettino !

Publié le 20 septembre 2021 à 11h30 par Bernard Colas mis à jour le 20 septembre 2021 à 11h38

Sorti par Mauricio Pochettino en cours de match face à l'OL (2-1), Lionel Messi n'a pas apprécié le choix de l'entraîneur du PSG et l'a clairement montré au moment de quitter la pelouse du Parc des Princes. Une décision qui fait réagir en Espagne.

Après plus d’un mois d’attente, le Parc des Princes a enfin pu assister aux grands débuts de Lionel Messi sur sa nouvelle pelouse ce dimanche, face à l’Olympique Lyonnais (2-1). Un événement scruté aux quatre coins de la planète puisque 253 accréditations avaient été accordées à des journalistes venus du monde entier selon RMC . Si le PSG l’a remporté sur le fil grâce à des réalisations de Neymar (66') et Mauro Icardi (90+3') l’ancienne star du FC Barcelone a vécu de son côté une rencontre mitigée. S’il est parvenu à se faire remarquer en première période en voyant sa frappe détournée par un Anthony Lopes en pleine forme (32') avant de toucher la transversale du gardien de l’OL sur un coup franc (37'), Lionel Messi s’est montré moins forme en seconde période, jusqu’à sa sortie du terrain à la 76eme minute, remplacé par Achraf Hakimi. Un choix fort de Mauricio Pochettino qui fait davantage réagir que la prestation globale de l’Argentin, tant ce dernier n’a pas caché sa frustration en rejoignant le banc de touche.

Les quotidiens espagnols prennent déjà positions

La grimace d’un Lionel Messi frustré de quitter ses coéquipiers a depuis fait le tour du monde et ne manque pas de faire réagir, notamment en Espagne où les premiers pas de Lionel Messi avec le PSG sont analysés quotidiennement. « Pochettino a cherché des solutions et décidé de faire appel à son banc. Son premier changement a eu un impact, car il a décidé de remplacer Messi pour Hakimi. Le visage de l’Argentin veut en dire long, refusant de serrer la main de son entraîneur », explique de son côté le quotidien catalan Mundo Deportivo , accordant une place à ce fait de match sur sa Une ce lundi matin. « Son visage en disait long : contrarié, en colère et se plaignant à son entraîneur », lâche de son côté l’autre journal de Barcelone, Sport . Chez les médias madrilènes, on évoque déjà une première « polémique » pour Lionel Messi, dont l’absence s’est fait remarquer lors de la célébration des joueurs avec les supporters après la victoire décrochée contre l’OL. « Leo Messi, qui était toujours en colère, est resté dans le vestiaire », écrit Marca , tandis que le quotidien AS prend clairement le parti de l’Argentin : « La star argentine était le meilleur joueur de son équipe ce dimanche contre l'OL, mais Pochettino a décidé de le remplacer dans la dernière ligne droite dans un changement que presque personne n'a compris. Le remplacement était quelque chose d'inexplicable pour le Parc des Princes, qui avait apprécié la qualité de Messi tout au long du match . »

« Si Messi n’est pas bon, il faut pouvoir le remplacer »

Quelques minutes après le coup de sifflet final, la rencontre entre le PSG et l’OL a également fait l’objet de débats dans la célèbre émission El Chiringuito . Si certains intervenants ont critiqué la décision de Mauricio Pochettino, d’autres ont au contraire salué l’Argentin pour sa prise de position forte, estimant que le statut de Lionel Messi n’était plus le même depuis son départ du FC Barcelone. « Vous devez commencer à vous habituer au fait que Messi puisse être remplacé », analyse Álex Silvestre. « Messi est le meilleur joueur de l’histoire, mais s’il n’est pas bon, il faut pouvoir le remplacer », acquiesce de son côté Jota Jordi. « Pochettino a beaucoup de personnalité, Il a vu qu'il n'y avait pas d’équilibre dans l’équipe et a changé le système en enlevant Messi », salue le journaliste Diego Plaza Casals, des propos validés par son confrère José Luis Sánchez : « L’entraîneur a toujours la main. Pochettino enlève Messi et remporte le match, c'est lui le vainqueur. »

