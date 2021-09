Foot - PSG

PSG - Polémique : Daniel Riolo prend position sur la sortie de Lionel Messi !

Publié le 20 septembre 2021 à 11h15 par La rédaction

C’était aussi inattendu que surprenant, Lionel Messi a fini la rencontre face à l’OL sur le banc des remplaçants. Daniel Riolo comprend la décision de l’entraineur du PSG, Mauricio Pochettino.

L’image a fait le tour du monde. À l’entrée du dernier quart d’heure de la rencontre entre le PSG et l’OL, Mauricio Pochettino a pris la décision de faire sortir Lionel Messi. L’Argentin a rejoint le banc tête baissée, esquivant quelque peu la main tendue de son entraineur. Daniel Riolo, sur RMC Sport , a compris la déception de La Pulga mais approuve le choix fort du coach parisien.

« Pochettino affirme que c’est lui le patron, l’entraineur »