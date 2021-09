Foot - PSG

PSG - Polémique : Pochettino justifie l’entrée d’Hakimi à la place de Messi !

Publié le 20 septembre 2021 à 16h45 par La rédaction

Quelque peu critiqué pour avoir remplacé Lionel Messi face à l’OL, l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a expliqué l’entrée d’Achraf Hakimi par un besoin d’équilibre.

La sortie de Lionel Messi au cours de la seconde période du match entre le PSG et l’OL a surpris beaucoup de monde. Pas vraiment comprise par les supporters parisiens et le joueur lui-même, Mauricio Pochettino a décidé d'opérer un choix fort. À la place de l’Argentin, l’entraîneur du PSG a fait entrer Achraf Hakimi. Un changement qui parait défensif. Selon l’ancien coach de Tottenham, l'apparition du latéral droit marocain apportait de la fraicheur offensive tout en gardant une solidité défensive.

« Après les efforts qu'il a fallu à l'équipe pour revenir à 1-1, nous avions besoin de maintenir l'équilibre défensif, qu'Hakimi pouvait nous offrir »