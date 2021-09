Foot - PSG

PSG - Polémique : Pochettino chahuté par le Qatar après la sortie de Messi !

Publié le 20 septembre 2021 à 13h45 par La rédaction

Après la sortie de Messi face à l’OL, beaucoup n’ont pas compris la décision de Mauricio Pochettino. Un membre de la famille royale de l’émir du Qatar a posté un message énigmatique à l’encontre de l’entraîneur du PSG.

La presse française et espagnole n’évoque que ce sujet depuis hier soir et la fin du match entre le PSG et l’OL. Lionel Messi, contre toute attente et alors que les parisiens buttaient face au dispositif de Peter Bosz, a été remplacé par Achraf Hakimi. Un choix surprenant de la part de Mauricio Pochettino qui n’a pas étonné que le grand public puisque La Pulga paraissait désabusée de quitter prématurément le terrain. L’Argentin a même esquivé la main tendue de son entraineur.

« Londres est une belle ville, vous le savez »