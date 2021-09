Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi… Le Qatar a pris une décision retentissante pour Mbappé !

Publié le 20 septembre 2021 à 13h15 par B.C.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’est toujours pas enclin à prolonger son bail. Pourtant, l’état-major qatari a bien l’intention de conserver l’international français et l’aurait fait savoir à la direction parisienne.

Kylian Mbappé se rapproche un peu plus chaque jour du Real Madrid. En effet, l’international français sera libre de s’engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier, en vue de la saison 2022/23, et la Casa Blanca est la grande favorite pour l’accueillir dans ses rangs. Kylian Mbappé n’a jamais caché son attachement pour le Real Madrid et n’envisage donc pas de prolonger son bail avec le PSG. Pour autant, l’écurie parisienne espère toujours faire changer d’avis le Bondynois, et de nouvelles discussions devraient reprendre dans les prochaines semaines. Il faut dire que la direction aurait une énorme pression dans ce dossier.

Le Qatar exige le maintien de la MNM