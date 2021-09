Foot - PSG

PSG - Polémique : Un problème avec Pochettino ? L’aveu du clan Messi !

Publié le 20 septembre 2021 à 18h15 par A.C.

Arrivé cet été après avoir passé toute sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi a connu son premier couac au Paris Saint-Germain.

Parfois, avec un joueur tel que Lionel Messi, il suffit d’un geste pour soulever une polémique. C’est ce qui s’est passé ce dimanche, lorsque la star du Paris Saint-Germain est sortie médusée à la 76e minute du match contre l’Olympique Lyonnais (2-1). L’image de Messi face à Mauricio Pochettino a en effet fait le tour du monde et délecte les médias étrangers, qui parlent du premier véritable problème à gérer depuis l’arrivée de la légende argentine au PSG.

Messi pas content de sortir