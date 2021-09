Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a déjà bouclé un dossier brûlant !

Publié le 20 septembre 2021 à 16h00 par B.C.

Alors que les deux parties négocient depuis plusieurs semaines, la prolongation de Sergi Roberto avec le FC Barcelone ne fait plus aucun doute.

En proie à des problèmes financiers, le FC Barcelone n’a pas pu empêcher le départ de Lionel Messi, désormais au PSG, et ce malgré les efforts consentis par certains cadres de l’équipe. Gerard Piqué a notamment accepté de baisser son salaire pour aider le club à sortir de la crise, et d’autres joueurs devraient en faire de même. Joan Laporta travaille actuellement sur les prolongations de certains protégés de Ronald Koeman, à l’instar de Riqui Puig, Ousmane Dembélé, Ansu Fati ou encore Sergi Roberto. Et concernant ce dernier, l’officialisation serait imminente.

Accord verbal entre Sergi Roberto et le Barça

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, la prolongation de Sergi Roberto est actée. Un accord verbal aurait déjà été trouvé entre les différentes parties pour un nouveau contrat courant jusqu’en juin 2024. Âgé de 29 ans, Sergi Roberto aurait également accepté de revoir son salaire à la baisse comme l’expliquait dernièrement la presse espagnole. L’officialisation est désormais attendue dans les prochains jours ajoute Fabrizio Romano.