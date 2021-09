Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est sur le point de boucler la prolongation d’un crack !

Publié le 20 septembre 2021 à 22h00 par H.G.

Alors que son contrat expire le 30 juin prochain, Pedri pourrait très bientôt parapher un nouveau bail avec le FC Barcelone.

À défaut d’avoir prolongé Lionel Messi, chose dont il était incapable en raison de ses moyens financiers limités, le FC Barcelone se concentre maintenant pour éviter que certains de ses meilleurs joueurs s’en aillent gratuitement et librement. Dans cette optique, des négocations pour des prolongations de contrat ont lieu avec Ousmane Dembélé, Sergi Roberto ou encore Pedri. Et au sujet du dernier cité, le dénouement serait imminent, et ce alors que son contrat actuel expire le 30 juin prochain.

Pedri pourrait prolonger d’ici mi-octobre