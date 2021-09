Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à abandonner pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 21 septembre 2021 à 7h15 par H.G.

Alors qu’il a essuyé un échec dans sa tentative de recruter Kylian Mbappé au cours de cette fenêtre estivale des transferts, le Real Madrid n’aurait toujours pas baissé les armes dans le dossier.

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG s’écrit plus que jamais en pointillés. Et pour cause, l’international français âgé de 22 ans sera libre de négocier et de signer avec le club de son choix le 1er janvier prochain dans la mesure où son contrat expire le 30 juin. Ainsi, si Paris aimerait toujours le convaincre de parapher un nouveau bail, un départ libre en fin de saison est actuellement le scénario qui prend forme pour l’avenir de Kylian Mbappé, toujours autant courtisé par le Real Madrid.

Le Real Madrid rêve toujours de Kylian Mbappé

En effet, si sa tentative pour l’enrôler cet été s’est avérée infructueuse, le club de la capitale serait toujours désireux de s’attacher ses services si l’on en croit les informations dévoilées par Fabrizio Romano ce lundi. Le journaliste italien explique effectivement que le Français reste la cible de rêve des Madrilènes, et même leur priorité en matière de recrutement. Kylian Mbappé a cette fois toutes les cartes en main pour décider de rejoindre le Real Madrid ou non vu sa situation contractuelle. Reste maintenant à savoir s’il cédera aux futures approches du PSG pour une prolongation.