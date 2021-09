Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce cadre de Koeman a tranché pour son avenir !

Publié le 21 septembre 2021 à 7h00 par A.D.

Victimes de sifflets au Camp Nou parce qu'il n'a pas encore baissé son salaire pour aider le Barça, Sergi Roberto serait en passe de parapher son nouveau bail. Malgré l'attitude de ses supporters, le cadre de Ronald Koeman n'aurait d'yeux que pour le FC Barcelone.

Comme les autres joueurs du FC Barcelone, Sergi Roberto devrait baisser son salaire pour aider le club à surmonter ses dettes. Mais alors que les négociations traineraient en longueur, les supporters perdraient patience et le feraient savoir. En effet, le public du Camp Nou prend en grippe Sergi Roberto et ne manque pas de le siffler dernièrement. Toutefois, le dossier Sergi Roberto serait d'ores et déjà bouclé comme l'ont fait savoir Joan Laporta et l'entourage du jou eur. « C'est une affaire conclue » , a simplement lâché le clan Sergi Roberto dans des propos rapportés par El Pais .

Sergi Roberto veut à tout prix rester au Barça