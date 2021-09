Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme message d’Harit sur son arrivée à Marseille !

Publié le 21 septembre 2021 à 3h30 par A.M.

Arrivé après de longues négociations entre Schalke 04 et l'OM, Amine Harit remercie les joueurs marseillais qui ont accepté de baisser leur salaire.

Contraint de vendre afin de boucler le prêt d'Amine Harit, l'OM n'avait finalement par réussi à dégraisser son effectif avant le 1er septembre. La DNCG contrôle effectivement la masse salariale du club phocéen et il a finalement fallu que Leonardo Balerdi, Alvaro Gonzalez et Pol Lirola acceptent de baisser leur salaire afin de pouvoir boucler l'arrivée d'Amine Harit. Buteur contre Rennes (2-0), l'ancien Nantais affiche d'ailleurs sa reconnaissance.

«Le fait que certains joueurs se soient désignés pour baisser leur salaire c'est touchant»