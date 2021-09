Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola a fait capoter un autre transfert pour Donnarumma !

Publié le 20 septembre 2021 à 21h15 par La rédaction

Arrivé au PSG lors du mercato estival, Gianluigi Donnarumma aurait pu rejoindre la Juventus. Mais Mino Raiola a fait capoter l’opération.

Dans le recrutement de stars opéré par le PSG cet été figure Gianluigi Donnarumma. Le portier italien s’est engagé pour les 5 prochaines saisons avec le club parisien. Le meilleur joueur de l’Europe 2020 a disputé son deuxième match avec le vice-champion de France et est entré dans une concurrence avec Keylor Navas, comme l’avait précisé Mauricio Pochettino. Mais Gianluigi Donnarumma aurait bien pu rester en Série A.

Une commission trop élevée demandée à la Juventus par Mino Raiola