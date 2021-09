Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette mise au point sur l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 20 septembre 2021 à 19h15 par T.M.

Après son départ avorté cet été, Paul Pogba pourrait finalement prolonger à Manchester United. Qu’en est-il ? Réponse.

Tout au long de l’été, Paul Pogba était annoncé sur le départ à Manchester United. Un transfert vers le PSG semblait même d’ailleurs bien engagé. Finalement, aujourd’hui, le Français est toujours chez les Red Devils et alors que la vérité d’hier et rarement celle d’aujourd’hui, Pogba pourrait désormais prolonger à Manchester United. Alors que le PSG et d’autres cadors européens seraient à l’affût pour le récupérer gratuitement, étant sous contrat jusqu’en 2022, le champion du monde pourrait prolonger, étant notamment séduit par le projet de son club et le recrutement effectué cet été.

C’est bien engagé ?