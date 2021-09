Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà comment Leonardo a raté l'énorme coup Lucas Paquetá !

Publié le 20 septembre 2021 à 21h10 par B.C.

Malgré la défaite de l’OL face au PSG (2-1) ce dimanche, Lucas Paquetá a été l’un des hommes forts de la rencontre. Leonardo peut nourrir des regrets en observant le brillant parcours du Brésilien du côté de Lyon, puisque ce dernier était l’une des priorités du PSG il n’y a pas si longtemps.

Si l’OL est reparti du Parc des Princes sans le moindre point ce dimanche, les hommes de Peter Bosz n’ont pas démérité face au PSG, comme l’illustre notamment la prestation de Lucas Paquetá. Depuis son arrivée à Lyon l’année dernière, le milieu brésilien impressionne et apparaît comme un élément indispensable dans l'équipe. Face au Paris Saint-Germain, l’ancien joueur de l’AC Milan a encore éclaboussé la rencontre de son talent par ses efforts, sa qualité technique et son gros volume de jeu, sans oublier son but qui a permis à l'OL de mener au score. Une réussite qui ne doit pas étonner Leonardo, à l’origine de son arrivée en Italie à l’été 2019 et désireux de le faire venir au PSG l’année dernière.

Le PSG a raté sa chance avec Paquetá