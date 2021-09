Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare un recrutement de folie en 2022 !

Publié le 21 septembre 2021 à 4h45 par T.M.

Compte tenu de sa situation financière, le FC Barcelone n’a pas eu une énorme marge de manoeuvre cet été. Toutefois, dans un an, la situation devrait être bien différente.

Alors que la crise financière a fait énormément de mal aux clubs européens, cela a surtout été le cas pour le FC Barcelone. Des problèmes qui ont dû conduire Joan Laporta à se résoudre à lâcher Lionel Messi et opérer un grand ménage avec notamment le départ d’Antoine Griezmann. Dans le même temps, peu de recrues ont débarqué étant donné le peu de moyens. Un cure d’austérité qui ne devrait toutefois pas durer puisque dès l’été prochain, le Barça pourrait à nouveau frapper très fort.

Un recrutement XXL pour le Barça ?

Après des derniers mois compliqués, le FC Barcelone pourrait bien retrouver la lumière. Et pour remettre le club catalan sur le devant de la scène, Joan Laporta aurait de grands plans en tête. Les problèmes financiers semblent être de l’histoire ancienne et cela pourrait se traduire par l’arrivée de plusieurs grands noms du football comme Paul Pogba et Franck Kessié, qui arrivent au terme de leur contrat à Manchester United et au Milan AC. Et le Barça pourrait également sortir le chéquier, notamment pour recruter Dani Olmo (Leipzig) et Erling Braut Haaland (Dortmund). Et nul doute que d’autres dossiers devraient être activés au fil des mois.