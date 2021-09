Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a une grosse ouverture pour De Ligt !

Publié le 21 septembre 2021 à 1h30 par A.D.

Malgré son échec à l'été 2019, le FC Barcelone penserait toujours à recruter Matthijs de Ligt. Et à en croire Bryan Roy, une nouvelle porte pourrait s'ouvrir lors du prochain mercato estival. D'après l'ancien entraineur de Matthijs de Ligt, le joueur devrait quitter la Juventus lors de l'été 2022.

Etincelant sous les couleurs de l'Ajax, Matthijs de Ligt aurait tapé dans l'oeil des plus grosses écuries européennes. Et malgré l'intérêt du Barça et d'autres colosses du continent, l'international néerlandais a choisi de rejoindre la Juventus lors de l'été 2019. Malgré son échec sur ce dossier, le FC Barcelone n'aurait pas dit son dernier mot. En effet, Joan Laporta serait prêt à tenter sa chance pour Matthijs de Ligt. Et à en croire Bryan Roy, ancien entraineur du défenseur de la Juve du côté de l'Ajax, le président du Barça devrait avoir une fenêtre de tir à la fin de la saison.

«Je pense toujours qu'il partira à la fin de cette saison»