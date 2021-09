Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba fait durer le suspense pour son avenir !

Publié le 21 septembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG surveillerait avec attention la situation contractuelle de Paul Pogba à Manchester United, le milieu de terrain des Red Devils n’aurait toujours pas pris sa décision…

Bien qu’il ne soit pas venu rejoindre les autres stars du mercato estival du PSG, Paul Pogba semble bel et bien avoir été un dossier chaud dans les couloirs de la direction parisienne. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2022 à Manchester United, le flou règnerait toujours quant au dénouement de ce feuilleton. Prolongera-t-il ou non, la question reste entière, bien que The Athletic ait récemment fait savoir que c’est une option que Pogba prendrait désormais en considération. Le PSG serait dans l’attente, au même titre que Manchester United.

Pogba n’a toujours pas décidé, mais…