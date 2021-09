Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille royale se prépare dans le dossier Pogba !

Publié le 20 septembre 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est à moins d’un an du terme de son contrat à Manchester United, Paul Pogba promet d’être l’une des principales attractions des prochains mois tant de nombreux sont cités sur ses traces.

Revenu à Manchester United en 2016 après quatre ans passés à la Juventus, Paul Pogba n’est plus qu’à un an du terme de son contrat chez les Red Devils . Et en toute logique vu sa situation contractuelle, l’international français aurait pu s’en aller dès cette fenêtre estivale des transferts, et tout particulièrement au Paris Saint-Germain. Il a effectivement été annoncé par plusieurs sources que l’international français était proche d’un accord avec le club parisien. Seulement voilà, aucun contact concret entre le PSG et Manchester United n’a eu lieu, et les pensionnaires du Parc des Princes ont finalement abandonné la piste après la venue de Lionel Messi, arrivé libre après la fin de son contrat au FC Barcelone. Par conséquent, Paul Pogba est toujours à Manchester United et sera libre de parapher un contrat au sein d’une nouvelle écurie à partir de janvier prochain.

Plusieurs clubs s’arrachent Paul Pogba