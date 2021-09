Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi fait passer un message fort à Pochettino !

Publié le 20 septembre 2021 à 16h30 par G.d.S.S. mis à jour le 20 septembre 2021 à 16h51

Longtemps annoncé sur le départ durant le mercato estival, Mauro Icardi est finalement resté au PSG. Et le buteur argentin, décisif dimanche soir contre l’OL, s’est rappelé au bon souvenir de Mauricio Pochettino…

Au même titre que Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Ander Herrera, Sergio Rico ou encore Leandro Paredes, Mauro Icardi a fait l’objet de nombreuses spéculations durant le mercato estival pour finalement rester au PSG. Le buteur argentin a notamment été annoncé sur les tablettes de la Juventus pour venir y succéder à Cristiano Ronaldo, mais le club italien manquait de moyens pour recruter Icardi. Ce dernier, qui doit faire face à une concurrence colossale au PSG avec Kylian Mbappé, Neymar et désormais son compatriote Lionel Messi, a toutefois réussi à se montrer décisif dimanche soir en inscrivant le but de la victoire à la dernière minute contre l’OL (2-1).

« Je suis là et j’aide l’équipe »

Interrogé au micro d’ Amazon Prime Vidéo après la victoire du PSG, Mauro Icardi a analysé son but : « Il fallait être là à ce moment-là. Cela dépend du mouvement, mais aussi de la décision du passeur. Honnêtement, ce n’est pas simple. Cela peut le paraître, mais cela ne l’est pas tant que cela. Il faut être présent et marquer sa tête. C’était important pour gagner le match. Je suis très heureux d’avoir pu marquer. L’équipe cherchait à se procurer des occasions et à marquer ce but. On savait que l’on jouait contre une grande équipe, on a beaucoup tenté. Gagner dans les dernières secondes d’un match est très émotionnel, et fort, mais c’est clairement quelque chose qu’on doit éviter si possible. On va essayer de travailler là-dessus durant la semaine à l’entraînement. On essaye d’être les meilleurs », a lâché le numéro 9 du PSG, qui a ensuite fait passer un message à Mauricio Pochettino en rappelant qu’il était là pour être performant à la pointe de l’attaque : « Ma meilleure soirée au PSG ? Non, je ne sais pas si c’est la meilleure. Peut-être que ce sera la prochaine (rires). Marquer des buts est le travail de l’avant-centre. Je suis là et j’aide l’équipe de cette manière », lâche Icardi.

Quel avenir sans la vente de Mbappé ?

Même s’il doit composer avec une grosse concurrence sur le front de l’attaque du PSG, Mauro Icardi reste donc à disposition de Pochettino. Sa situation personnelle aurait pu être bien plus simplifiée si Kylian Mbappé avait rejoint le Real Madrid cet été, puisqu’un poste aurait été vacant à la pointe de l’attaque, mais la direction du PSG en a finalement décidé autrement. Reste à savoir si Icardi parviendra malgré tout à s’imposer de nouveau comme un titulaire en puissance au Parc des Princes après son départ avorté cet été.