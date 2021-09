Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : La nouvelle annonce de Varane sur l’arrivée de Cristiano Ronaldo !

Publié le 20 septembre 2021 à 15h00 par T.M.

Cet été, Cristiano Ronaldo a fait son retour à Manchester United, pour le plus grand bonheur de Raphaël Varane.

Entre 2003 et 2009, Cristiano Ronaldo a fait vibrer la planète football sous le maillot de Manchester United. Une belle histoire qui est repartie de plus belle depuis quelques semaines. En effet, cherchant à quitter la Juventus cet été, le quintuple Ballon d’Or a fait son grand retour du côté d’Old Trafford. Et les débuts sont tonitruants pour le Portugais, qui a déjà marqué à 4 reprises en 3 matchs. Cristiano Ronaldo fait donc à nouveau le bonheur de Manchester United, ce qui n’est pas pour déplaire à Raphaël Varane.

« Je suis très heureux qu’il soit venu ici »