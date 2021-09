Foot - Mercato

Mercato : Kean, Juventus... L'énorme coup de pression de Cristiano Ronaldo !

Publié le 20 septembre 2021 à 0h00 par A.D.

Lors de la dernière fenêtre de transferts, la Juventus et Jorge Mendes seraient tombés d'accord pour que Cristiano Ronaldo ne soit pas vendu après le 15 aout. Toutefois, CR7 aurait mis la pression à sa direction pour pouvoir rejoindre Manchester United en toute fin de mercato.

Alors qu'il voulait quitter la Juventus, Cristiano Ronaldo s'est engagé en faveur de Manchester United à la fin du dernier mercato estival. Et pourtant, les Bianconeri et Jorge Mendes se seraient mis d'accord pour que CR7 ne soit plus vendu à partir du 15 aout selon el Carrusel Confidential (Cadena Ser). Toutefois, Cristiano Ronaldo aurait fait le forcing pour faire ses valises à la fin de la dernière fenêtre de transferts.

Cristiano Ronaldo aurait fait le forcing pour quitter la Juve